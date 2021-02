Destruction AllStars: mercoledì 17 febbraio si gioca su Twitch con Fossa e Yotobi

Come avrete notato in questi ultimi giorni Il Fossa e Yotobi stanno chiedendo ai propri follower di Instagram di pubblicare una storia che li veda impegnati a giocare con Destruction AllStars per PS5. Il motivo di questa richiesta non è casuale ed avrà il suo epilogo mercoledì 17 febbraio dalle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.

Il Fossa e Yotobi giocheranno in diretta a Destruction AllStars insieme ai vincitori del contest organizzato in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italy, avete tempo fino alle 23:59 di oggi (lunedì 15 febbraio) per caricare le vostre storie taggando i profili @everyeye, @foxxett, @yotobi e @playstationit, nella giornata del 16 febbraio verranno scelti i vincitori, contattati tramite Direct su Instagram. Appuntamento dunque mercoledì 17 febbraio sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle ore 21:00 per una serata all'insegna del caos e della distruzione insieme a Yotobi, il Fossa e i vincitori del contest.

Destruction AllStars per PS5 è gratis con PlayStation Plus, tutti gli abbonati al servizio possono scaricare il gioco a costo zero dal PlayStation Store entro il 2 aprile, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Destruction AllStars per PlayStation 5, se non volete farvi trovare impreparati per la diretta vi consigliamo infine di dare una occhiata alla nostra guida di Destruction AllStars con i trucchi utili per i nuovi giocatori.