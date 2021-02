Destruction AllStars: tutte le novità di gameplay in arrivo fino ad aprile

Il Community Manager di Lucid Games, George Rule, delinea il quadro completo delle novità di gameplay e dei contenuti in arrivo nella dimensione arcade racing di Destruction AllStars su PlayStation 5 fino al mese di aprile, quando il titolo sarà disponibile per l'acquisto digitale.

Il piano di supporto post-lancio organizzato dagli sviluppatori inglesi sarà foriero di novità, sia per quanto riguarda gli eventi a cui partecipare che, soprattutto, per le modalità e i contenuti da fruire sfrecciando nelle arene digitali di questo progetto next gen.

Il rappresentante di Lucid Games parte ovviamente dal resoconto dei contenuti di febbraio, con la conferma dell'arrivo di Caos 8v8 nella Playlist di sfide in primo piano, la possibilità di ottenere dei punti esperienza doppi durante ogni fine settimana e la partenza della Serie Sfida di Genesis.

A marzo, oltre agli XP doppi del weekend ci saranno le Playlist in primo piano di Deposito 4v4, la Serie Sfida di Bluefang e la possibilità di sbloccare 4 skin inedite per il proprio alter-ego e i relativi veicoli. Ad arriverà il turno delle Playlist in primo piano di Carnado in singleplayer, dell'esperienza doppia da acquisire giocando nel fine settimana e di "qualche altra sorpresa" che sarà svelata a tempo debito dagli sviluppatori britannici.

A partire dal 6 aprile, Destruction AllStars potrà essere acquistato su PS Store al prezzo di 19,99 euro. Come sottolinea lo stesso Rule di Lucid Games, "si tratta di un prezzo eccezionale che ci aiuterà a far sì che il caos continui anche dopo la fine dell'attuale promozione PS Plus". Chi ha scaricato gratis Destruction AllStars su PS5 con PS Plus, quindi, potrà continuare a giocarlo liberamente (a patto di rimanere abbonati a PS Plus) anche al termine dell'attuale promozione, previsto per il 5 aprile.