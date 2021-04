Destruction AllStars: tutte le novità della Stagione 1 Hotshots

Dalle colonne del PlayStation Blog, gli sviluppatori di Lucid Games descrivono in video tutte le novità in arrivo nella dimensione arcade racing di Destruction AllStars con la Stagione 1 Hotshots.

A poche settimane dal lancio della prossima fase ingame per l'esclusiva PS5, gli autori della software house inglese confermano l'imminente ingresso nel roster del titolo di Alba, una nuova AllStar da impersonare nelle arene digitali.

L'agguerrita concorrente proveniente dalla Scozia porterà un po' di subbiglio nell'universo competitivo di Destruction AllStars, merito dell'equipaggiamento ipertecnologico che utilizzerà in battaglia per prevalere sugli avversari e ottenere un vantaggio tattico sia a piedi che nelle sfide alla guida di mezzi come il nuovo Claymore.

Parallelamente all'arrivo di Alba, assisteremo poi alla partenza dell'AllStar Pass della Stagione 1 Hotshots, con oltre 100 elementi cosmetici da sbloccare avanzando in altrettanti livelli di esperienza e portando a termine le sfide proposte da Lucid Games. La progressione dell'AllStar Pass avverrà con i Punti Stagione guadagnati nelle partite disputate online, con bonus elargiti per chi completerà le Sfide Sponsor e le attività Stagionali da sommarsi a quelle giornaliere e settimanali. Il team inglese preannuncia poi l'arrivo di una Modalità Foto in tutte le attività per giocatore singolo poche settimane dopo il lancio della Stagione 1, previsto per il 5 maggio.

Nel corso delle prossime settimane riceveremo ulteriori informazioni su Blitz, la nuova modalità che verrà introdotta a giugno come parte dell'aggiornamento di metà Stagione 1. Prima di lasciarvi al nuovo video di Hotshots, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Destruction AllStars.