Destruction AllStars, tra nuove modalità e auto: ecco come sarà il supporto post-lancio

Destruction AllStars è finalmente disponibile in esclusiva su PlayStation 5, e nel mentre i giocatori hanno già iniziato a scatenarsi tra le arene del racing arcade, gli sviluppatori di Lucid Games forniscono qualche anticipazione su ciò che possiamo aspettarci dal supporto post-lancio.

La software house ha confermato di avere in mente un piano ben preciso in mente per supportare il gioco in tutto il 2021, ma si è dichiarata al contempo disponibile a modulare l'organizzazione dei nuovi contenuti in base a quello che sarà il feedback dell'utenza da qui ai prossimi mesi.

"Abbiamo un piano per il prossimo anno, un sacco di cose interessanti in arrivo, ma vogliamo entrare in contatto con la community, ascoltare ciò che ci dice", ha dichiarato John McLaughlin di Sony xDev (team che ha coadiuvato Lucid Games). "È importante che i giochi live service sappiano adattarsi ed ascoltare la voce della gente. Speriamo che vengano apprezzate tutte le modalità; il gioco è abbastanza modulare, e quindi possiamo trasformarle sempre in qualcosa di nuovo. Quindi ci sarà sempre un buon motivo per tornare a giocarci, che si tratti delle modalità, oggetti cosmetici, veicoli o personaggi: ci sarà sempre un sacco di roba in arrivo".

Ricordiamo che Destruction AllStars è disponibile gratuitamente su PS5 per tutti coloro che sono abbonati al PlayStation Plus. Le recensioni del titolo online multiplayer di Lucid Games è stato accolto positivamente dalla critica internazionale, che però ne ha evidenziato i limiti nella sua offerta contenutistica: speriamo ancor di più, dunque, che il supporto post-lancio si riveli valido ed interessante come promesso dagli sviluppatori.