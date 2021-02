Destruction AllStars PS5: come disattivare trigger e vibrazioni del DualSense

Destruction AllStars permette alla console di nuova generazione di fare sfoggio della sua potenza, con una fluidità senza precedenti e una quantità di effetti su schermo notevole. Altra caratteristica novità di PS5 è il suo controller DualSense, in grado di restituire sensazioni tattili davvero convincenti.

Questo avviene grazie ai nuovi trigger adattivi (i grilletti dorsali) e al complesso software che gestisce le vibrazioni, costantemente attivo a causa dei continui urti ed esplosioni presenti in Destruction AllStars. I grilletti infatti diventano più resistenti alla pressione man mano che l'auto che stiamo pilotando subisce danni, e ogni impatto provoca una vibrazione localizzata sul pad che cambia in base alla parte della macchina colpita, grazie al feedback aptico.

Ma non tutti sono fan delle vibrazioni, e c'è chi preferisce impugnare il controller tranquillamente, senza essere disturbato da questa feature giudicata, a volte, troppo invasiva. Come si fa quindi a disattivarla dall'interno del gioco? Sfortunatamente, non c'è modo di gestire la cosa dalle impostazioni del gioco, ma se volete è possibile disattivare trigger adattivi e feedback aptico dalle opzioni di sistema di PlayStation 5.

Come disabilitare trigger adattivi e vibrazioni

Recatevi sulla scheda delle Impostazioni di sistema dalla vostra dashboard. Scorrete in basso fino alla voce Accessori, poi selezionate Controller. Da qui potrete gestire e personalizzare l'innovativa feature del DualSense, modificando a vostro piacimento l'intensità sia dei grilletti sia delle vibrazioni. Potete anche disabilitarli completamente, se ridurne l'effetto non è sufficiente.

Ricapitolando:

Andate su Impostazioni di sistema PS5 (l'icona a forma di ingranaggio)

PS5 (l'icona a forma di ingranaggio) Accessori

Controller

Impostate su Disattivato sia l'intensità vibrazione sia l'intensità degli effetti dei grilletti

Anche se questi effetti aggiungono moltissimo al gameplay di Destrucion AllStars, è comprensibile che vogliate quantomeno ridurli, se non eliminarli del tutto: le vibrazioni si attivano continuamente e per le vostre mani potrebbe risultare stancante, soprattutto durante una sessione di gioco più lunga del solito. Inoltre, guidare l'auto è un po' più difficile ed è per questo che i giocatori professionisti non abilitano mai le vibrazioni, in modo da poter pilotare senza ostacoli.

Una volta disabilitati dal sistema, vibrazioni e grilletti adattivi non funzioneranno sugli altri giochi, quindi ricordatevi di riattivare l'impostazione una volta che avrete finito di giocare a Destruction AllStars! Non c'è niente di meglio che giocare a un gioco di macchine folle come questo insieme ai vostri amici: se lo desiderate, potete invitare e giocare con gli amici a Destruction AllStars in pochi semplici passaggi.