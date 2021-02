Destruction AllStars PS5 gratis su PlayStation Plus: come invitare e giocare con gli amici

Destruction AllStars è ora disponibile su PS5 come parte dei giochi gratis di febbraio per gli abbonati PlayStation Plus. Destruction AllStars è un gioco multiplayer online, in questa breve guida vi spieghiamo come invitare velocemente gli amici ad unirsi alla battaglia.

Destruction AllStars: come giocare con gli amici

La prima cosa da fare per poter invitare gli amici in Destruction AllStars è quella di avviare e completare il tutorial, in caso contrario non potrete creare un party. Dopo aver finito il tutorial iniziale sarete catapultati nel menu principale, qui vi basterà premere e tenere premuto il Touchpad per fondare un gruppo, con la possibilità di aggiungere i contatti presenti nella vostra lista amico.

Da notare come le modalità disponibili in party siano solo due, Carnado e Stockpile, mentre Mayhem e Gridfall sono riservate ai solitari. Ricapitolando, dunque, per invitare gli amici in Destruction AllStars dovrete:

Terminare il tutorial Creare un party tenendo premuto il Touchpad nel menu principale Invitare gli amici Selezionare la modalità Carnado o Stockpile

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Destruction AllStars per PS5 in attesa della recensione che verrà pubblicata su queste pagine nei prossimi giorni, giusto il tempo di sviscerare a dovere la nuova esclusiva di Lucid Games per PlayStation 5.