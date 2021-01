Destruction AllStars PS5: GRATIS sul PlayStation Plus. Scopriamo il gameplay!

Scopriamo insieme cosa aspettarci dal gameplay di Destruction AllStars, la nuova esclusiva PlayStation 5 firmata da Lucid Games che sarà disponibile gratuitamente per due mesi su PS Plus.

L'ultima proprietà intellettuale ideata dal team londinese trae forza dall'esperienza maturata dagli esuli di Bizarre Creations (Project Gotham Racing, Blur e Geometry Wars) per costruire un'ecosistema ludico particolarmente stratificato, con numerose attività da svolgere e un ampio ventaglio di sfide da completare sia da soli che in multiplayer.

A ulteriore riprova delle ambizioni nutrite dalla software house inglese abbiamo un comparto grafico evoluto, con un tripudio di effetti particellari e un motore fisico che accentuerà gli impatti tra i veicoli in gara, come descritto dagli stessi autori di Lucid Games nel corso dell'ultimo State of Play su Destruction AllStars.

Se la ricca video dimostrazione che campeggia a inizio articolo non dovesse bastarvi, eccovi la nostra anteprima di Destruction AllStars realizzata da Giuseppe Arace per tratteggiare i contorni dell'esperienza da fruire nel prossimo, funambolico combat racer in arrivo su PlayStation 5 gratis con PS Plus dal 2 febbraio al 5 aprile del 2021.