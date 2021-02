Destruction AllStars su PS5: il lancio su PS Plus 'è un enorme successo', per Lucid Games

In vista dell'arrivo di Destruction AllStars su PlayStation 5, il direttore di Lucid Games Colin Berry ha manifestato ai microfoni di Eurogamer.net tutta la felicità del suo team di sviluppo per l'ingresso del titolo nel catalogo dei giochi PS Plus gratis di febbraio 2021.

Nel corso dell'intervista, il rappresentante della software house britannica sottolinea infatti come "penso che per noi, il lancio su PS Plus di Destruction AllStars rappresenti un'enorme vittoria. Volevamo essere su PlayStation Plus sin dal lancio del nostro gioco, ci abbiamo lavorato parecchio e ci è voluto un po' di tempo per raggiungere questo risultato ma penso che per noi sia un evento fantastico".

Dietro alla soddisfazione di Berry c'è la semplice, ma comunque fondamentale, constatazione che "ci sono milioni di persone abbonato a PS Plus, quindi si spera che provino il nostro gioco. Uno dei nostri obiettivi principali era quello di raggiungere quanti più utenti possibile sin dal giorno di uscita di Destruction AllStars, e grazie a PlayStation Plus possiamo riuscirci".

Per saperne di più sul progetto di Lucid Games, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra intervista agli autori di Destruction AllStars, con tanti spunti di riflessione sulle ambizioni nutrite dagli ex Bizarre Creations per questa loro ultima fatica arcade racing incentrata sulle sfide multiplayer cooperative e competitive che, lo ricordiamo, sarà disponibile in esclusiva su PS5 dal 2 febbraio e potrà essere fruita in via del tutto gratuita su PS Plus fino al 5 aprile 2021.