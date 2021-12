Destruction AllStars su PS5: con la patch di gennaio sembrerà un altro gioco

Con un lungo intervento pubblicato da Lucid Games sulle pagine di Reddit, la software house inglese conferma il proprio impegno sul progetto di Destruction AllStars e, nella speranza di risollevarne le sorti, preannuncia l'arrivo di una grande patch che stravolgerà numerosi aspetti del combat racer.

La lettera aperta che lo studio di Liverpool indirizza tutti gli appassionati di Destruction AllStars inizia dalla conferma dell'assenza di qualsivoglia update "festivo", come attività a tema natalizio con relativi bonus da sbloccare: il team Lucid preferisce massimizzare i propri sforzi nella realizzazione di quella che viene descritta come la prossima, enorme patch correttiva che sarà lanciata all'inizio del prossimo anno.

Il nuovo aggiornamento gratuito di Destruction AllStars interesserà tutti gli acquirenti del titolo e gli abbonati a PlayStation Plus che lo hanno riscattato a zero euro su PS5 durante il periodo di permanenza nella Instant Game Collection.

La patch di gennaio 2022, nella fattispecie, rinnoverà completamente l'HUD e i menù, modificando l'interfaccia per renderla più leggibile e accessibile. Anche il gameplay andrà incontro a degli importanti cambiamenti che, nelle intenzioni di Lucid Games, contribuiranno a rendere più chiare e agevoli le azioni da compiere nelle fasi più concitate delle battaglie. In quest'ottica rientreranno anche gli stravolgimenti che interesseranno gli effetti visivi e particellari, con modifiche apportate per "rendere meno caotiche" le attività da svolgere nel corso della partita.

Nel messaggio di Lucid Games vengono infine segnalate delle profonde modifiche al sistema Wreckognition deputato all'assegnazione dei Punti Esperienza e alla progressione dell'AllStar Breaker. In attesa di ricevere ulteriori dettagli sui contenuti e sulle tempistiche di lancio di questo update, vi ricordiamo che di recente il profilo LinkedIn di un membro del team di sviluppo inglese ha confermato che Lucid Games lavora a un'esclusiva tripla A per PS5, un'indicazione che ha indotto in molti a guardare in direzione dell'IP di Twisted Metal e al possibile ritorno dello storico combat racer.