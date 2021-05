Destruction AllStars su PS5: il racing arcade accoglierà presto i Bot

Con un diario di sviluppo pubblicato sulle pagine di Reddit e del proprio sito ufficiale, i ragazzi di Lucid Games confermano che a partire dal prossimo aggiornamento di Destruction AllStars, nel matchmaking dell'arcade racing su PS5 faranno il loro ingresso i Bot.

L'aggiunta dei nemici gestiti dalla CPU, a detta degli sviluppatori inglesi, avviene per risolvere uno specifico problema emerso sin dal lancio del titolo: "Con una community delle dimensioni di Destruction AllStars, sparsa in tutto il mondo, si verificano dei picchi di attività e dei momenti di relativo basso afflusso nelle lobby del matchmaking online. I picchi di solito si verificano tra le 16:00 e le 22:00 nei giorni feriali e dalle 14:00 all'1:00 nei fine settimana".

Per ovviare a questo problema e offrire la migliore esperienza di gioco agli utenti che decidono di cimentarsi nelle sfide multiplayer del racing arcade in orari di scarso afflusso di giocatori, il team di Lucid Games ha così deciso di introdurre i Bot: "Vogliamo assicurarci che tutte le partite abbiano lobby riempite al massimo e con il maggior numero possibile di giocatori reali, così quando mancheranno X giocatori nella coda della lobby ci saranno i Bot gestiti dall'IA a occupare quei posti. L'unica eccezione sarà la modalità cooperativa Blitz, qui non verranno mai aggiunti i Bot".

Per un ulteriore approfondimento sull'ultima fatica racing del team composto da ex membri di Bizarre Creations, vi rimandiamo alla nostra recensione di Destruction AllStars.