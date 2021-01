Destruction AllStars PS5: video sui personaggi del combat racer gratis su PS Plus

Gli sviluppatori di Lucid Games mostrano in video i diversi protagonisti di Destruction AllStars che si affronteranno nelle arene del combat racer in arrivo su PS5 gratis con PS Plus.

Il nuovo filmato confezionato dal team londinese formato dagli esuli di Bizarre Creations ci offre un piccolo antipasto del ricco campionario di attività a cui potremo partecipare sia in singolo che in multiplayer.

Nel ricco ventaglio di modalità di Destruction AllStars rientreranno infatti le battaglie deathmatch Carnado, le sfide Caos, le attività Riserva in salsa Cattura e Controlla o le partite Caduta Libera sulla falsariga dei Royal Rumble.

Per il lancio, previsto nel mese di febbraio in esclusiva su PlayStation 5 e con ingresso immediato nella selezione dei giochi fruibili "gratuitamente" con PS Plus, troveranno spazio anche le aree di Allenamento e delle Serie di Sfide che, presumibilmente, seguiranno le orme del Battle Pass di Rocket League per proporre tutta una serie di attività in cui cimentarsi per sbloccare oggetti estetici e personalizzazioni esclusive.

In attesa di ricevere ulteriori indicazioni sulla data di uscita, vi rimandiamo al nostro speciale su Destruction AllStars per PS5 a firma di Cristina Bona, con tanti spunti di riflessione sui contenuti e sulle ambizioni che accompagnano questo intrigante combat racer in arrivo sulla console next gen Sony.