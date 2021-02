Destruction AllStars raggiunge i 4K/60fps su PS5? Ecco cosa dicono le prime analisi

Destruction AllStars si prepara al suo debutto ufficiale su PlayStation 5, previsto per domani martedì 2 febbraio (è già disponibile in Nuova Zelanda e Australia). In attesa di poter mettere personalmente le mani sull'esclusiva sviluppata da Lucid Games, ecco arrivare intanto le prime analisi tecniche del peculiare racing arcade.

Stando alla video analisi a cura di VGTech, a cui potete dare un'occhiata tramite il player che trovate in cima alla notizia, DestructionAllStars gira in risoluzione 4K dinamica su PlayStation 5 a 60 frame al secondo. A quanto pare l'esclusiva fatica a rimanere ancorata ai 3264×1836p e si trova spesso costretta a scendere a valori inferiori pur di favorire la fluidità di gioco:

"PS5 utilizza una soluzione dinamica con la risoluzione nativa più alta registrata di circa 3264×1836p e quella nativa più bassa di circa 2304×1296p. La risoluzione nativa a 3264×1836 sembra essere presente in rari casi. Viene utilizzata una forma di ricostruzione temporale per aumentare la risoluzione fino a circa 3264×1836p". L'interfaccia è invece renderizzata costantemente in 4K nativi, come evidenziato all'interno dell'analisi tecnica.

Il frame-rate risulta essere abbastanza costante, con una media registrata di 59.17fps e alcuni cali saltuari che in un caso particolare hanno abbassato la soglia fino ai 46fps. Certamente con le patch correttive che verranno distribuite post-lancio la situazione potrebbe migliorare ulteriormente.

Lucid Games si è detta estremamente soddisfatta di aver preso la decisione di lanciare Destruction AllStars sul PlayStation Plus al day one. Il titolo riceverà aggiornamenti e nuovi contenuti per almeno un anno.