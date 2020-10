Destruction AllStars: risoluzione 4K dinamica e 60fps per l'esclusiva PS5

In questi giorni abbiamo appreso numerosi dettagli di natura tecnica in merito ad alcune delle esclusive che si renderanno protagoniste della prima fase del ciclo vitale di PlayStation 5. Abbiamo già parlato di Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 e Returnal, adesso è arrivato il turno di Destruction AllStar.

La pagina sul sito ufficiale PlayStation si è aggiornata svelando che il combat racer sviluppato da Lucid Games per conto di Sony Interactive Entertainment girerà su PS5 ad una risoluzione 4K dinamica. Come nel caso di Ratchet & Clank: Rift Apart, ciò significa che la risoluzione non sarà ancorata a 3840x2160 pixel per l'intera durata dell'esperienza, potendo scendere al di sotto di tale valore nelle situazioni più affollate per garantire la massima stabilità del framerate. La scheda ufficiale non fa alcun riferimento al framerate, ma i nostri colleghi di WCCFTech sono riusciti ad entrare in contatto con gli sviluppatori ottenendo la conferma che Destruction AllStars girerà a 60fps su PS5.

Come le altre esclusive, anche Destruction AllStars godrà di caricamenti fulminei, delle funzionalità del Tempest 3D AudioTech e del supporto ai Trigger Adattivi e al Feedback Aptico del DualSense. Infine, ricordiamo che l lancio è fissato per il 19 novembre assieme a PlayStation 5.