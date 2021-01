Destruction AllStars: Share Factory Studio mostra un gameplay inedito del combat racer PS5

Mentre era intento a esplorare i contenuti di Share Factory Studio su PS5, un utente di Reddit asserisce di aver scoperto delle scene di gameplay inedite di Destruction AllStars, il combat racer di Lucid Games che sarà disponibile gratis su PS Plus a febbraio in esclusiva per la console next gen Sony.

Le clip di Share Factory Studio scoperte dal redditor conosciuto come Rickybeats mostrano 24 secondi di spezzoni di gioco tratti da alcune delle modalità di Destruction AllStars, come le sfide Caos derivate dal classico Deathmatch, le attività Caduta Libera (una sorta di royal rumble con lobby da 16 giocatori) e le partite Riserva, con la cattura e il controllo di posizioni strategiche della mappa attraverso l'eliminazione degli avversari.

Come testimoniano le scene di gioco rintracciate in Share Factory, all'interno della dimensione racing di Destruction AllStars sarà possibile scendere dal proprio veicolo ed esplorare a piedi l'arena, sia per combattere che per utilizzare altre aute sparse per la mappa.

I pochi secondi di gameplay rintracciati dall'utente di Reddit, ad ogni modo, dovrebbero provenire da un video diario in arrivo nei prossimi giorni, presumibilmente insieme ai tanti dettagli su Destruction AllStars promessi dalla software house fondata da ex membri di Bizarre Creations. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra anteprima di Destruction AllStars per PS5 a firma di Cristina Bona, con numerosi spunti di riflessione sull'esperienza ludica, contenutistica e grafica che ci attende in questo titolo.