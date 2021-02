Destruction AllStars: già programmati aggiornamenti per almeno un anno

Ci separano ormai solo poche ore dal debutto di Destruction AllStars nel catalogo dei giochi gratis di febbraio 2021 per gli abbonati a PlayStation Plus. Per celebrarne l'imminente uscita in esclusiva su PlayStation 5, uno degli sviluppatori ha fornito maggiori informazioni sul supporto post-lancio del gioco.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Eurogamer, John McLaughlin di Sony xDev ha parlato di come i due team di sviluppo (ricordiamo che al gioco sta lavorando anche Lucid Games) abbiano in programma almeno un anno di contenuti aggiuntivi per il gioco, che sarà quindi un prodotto a supporto continuo:

"Abbiamo un piano. Per i primi due mesi faremo in modo che i giocatori inizino a prendere confidenza con il gioco e monitoreremo le loro abitudini per comprendere quali sono gli aspetti che più gli interessano. Sebbene siano stati pianificati aggiornamenti per almeno un anno, abbiamo parecchie cose interessanti in arrivo e vogliamo che queste ci aiutino a legare con la community e a permetterci di ascoltare le loro idee. Per i giochi a supporto continuo è fondamentale essere in grado di cambiare direzione e accogliere i feedback dei giocatori."

Insomma, pare che nel corso dei due mesi di permanenza del gioco nella libreria mensile del PlayStation Plus vedremo solo degli aggiornamenti minori, così che gli sviluppatori possano plasmare i contenuti in arrivo in base alle preferenze della community come spesso accade nei game as a service.

