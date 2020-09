Destruction AllStars: gli sviluppatori tornano a parlare del combat racer per PS5

Gli sviluppatori di Lucid Games sono tornati a parlare di Destruction AllStars sulle pagine di PlayStation Blog. La nuova esclusiva per PlayStation 5 si prepara ad esordire in contemporanea con il lancio della console next-gen targata Sony.

Nel lungo post il team di sviluppo a parlato delle peculiarità di Destruction AllStars, descrivendo le modalità principali del gioco e alcune delle abilità che sarà possibile mettere in mostra durante le varie sfide a colpi di sportellate. Le arene del particolare titolo motoristico sono state progettate per sfruttare al massimo la libertà di movimento con i veicoli sempre pronti allo scontro e varie piattaforme da utilizzare nelle sessioni di parkour per saltare, arrampicarsi, volteggiare e raccogliere gli oggetti e le trappole.

Come specificato da Lucid Games, il gioco metterà a disposizione mappe specifiche per il singleplayer e per il multiplayer, un ampio elenco di personaggi giocabili, cutscene cinematografiche che mettono in risalto le rivalità tra i vari eroi ed una grande quantità di cosmetici che permetteranno una profonda personalizzazione.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Destruction AllStars arriverà il 19 novembre in esclusiva per la nuova PlayStation 5.