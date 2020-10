Destruction All Stars, il caos regna in esclusiva su PS5: tutti i dettagli sul racing game in video!

Tra le produzioni pronti a popolare il catalogo di lancio di PlayStation 5, figura anche Destruction AllStars, peculiare racing game le cui parole chiave saranno caos, follia e...distruzione!

Nei panni di piloti abili nel parkour e capaci di improbabili manovre acrobatiche, i giocatori si ritroveranno a gareggiare come atleti nella Federazione Globale della Distruzione. All'interno di improbabili arene, ci si ritroverà alla guida di veicoli pronti a rendersi protagonisti di una furiosa quanto insolita competizione automobilistica. Determinati a distruggere, letteralmente, i veicoli avversari, gli atleti AllStars si cimenteranno in manovre acrobatiche e dalla natura spiccatamente arcade, per una gara che non trova fine neanche quando si viene abbandonati dalla propria quattro ruote.

Abbandonato l'abitacolo, i piloti possono infatti contare su molteplici abilità speciali, con le quali contrastare le corse degli avversari e persino sottrarre loro l'automobile! Insomma, una sfida senza esclusione di colpi, per una formula insolita e bizzarra che punta su divertimento e adrenalina per farsi strada in esclusiva su PlayStation 5, in risoluzione 4K dinamica e 60 fps. Destruction AllStars sarà tra i giochi disponibili al lancio sulla console di prossima generazione: per presentarvi tutti i dettagli sulla produzione, la Redazione di Everyeye ha confezionato una Video Anteprima dedicata.

In attesa di testare con mano Destruction AllStars su PS5, trovate dunque il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!