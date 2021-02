Destruction AllStars PS5: nuova patch per il gioco gratis con PlayStation Plus

Lucid Games ha annunciato di aver pubblicato una nuova patch Destruction All-Stars, gioco di combattimenti automobilistici esclusivo per PS5 e attualmente disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

La patch 1.2.4 di Destruction All-Stars è volta al miglioramento dell'esperienza online e risolve una serie di problemi che potevano causare dei crash durante il matchmaking. D'ora in avanti i giocatori che non hanno completato il download del gioco non potranno più unirsi ad un party, una restrizione che dovrebbe prevenire i crash dell'applicazione. Lucid Games afferma inoltre di aver abilitato una nuova regione dei server specifica per i videogiocatori australiani (la regione può essere cambiata liberamente all'interno del menu delle opzioni).

Non si segnala null'altro per quanto riguarda la patch 1.2.4. Destruction All-Stars, ricordiamo, rimarrà nella Instant Game Collection di PlayStation Plus per un periodo più lungo del solito, ovvero fino al 5 aprile 2021. Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Destruction All-Stars oppure a consultare la nostra guida per cominciare a giocare.