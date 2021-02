Destruction AllStars: la patch dell'esclusiva PS5 risolve i crash e i problemi di audio

A pochi giorni dal lancio, avvenuto in esclusiva PS5 e senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, Destruction All-Stars ha ricevuto una patch che ha risolto alcuni gravi problemi segnalati dai giocatori.

Con l'Hotfix 1.2.2 messo a disposizione nelle scorse ore, i ragazzi di Lucid Games sono intervenuti per risolvere i crash ai quali andava incontro l'applicazione nelle lobby del multigiocatore e in altre circostanze. Inoltre, dopo aver ascoltato il feedback degli utenti, hanno disabilitato l'attivazione automatica della chat vocale nelle lobby. Inizialmente veniva attivata di default per tutti i giocatori, una scelta che non ha incontrato il favore unanime della comunità. Lucid Games ha inoltre promesso che continuerà ad ascoltare il parere degli utenti al fine da migliorare ulteriormente il sistema di comunicazione vocale del gioco.

Destruction AllStars, ribadiamo, è gratis per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, esattamente come Control Ultimate Edition e Concrete Genie. Per chi non lo sapesse, si tratta di gioco di combattimento multigiocatore a base di automobili e parkour, che mette a disposizione 16 differenti personaggi pronti a sfidarsi in ampie arene con un unico obiettivo: seminare distruzione e fare strage dei veicoli avversari dando il meglio di sé alla guida della propria automobile e padroneggiando le abilità di parkour. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Destruction AllStars.