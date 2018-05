Detective Gallo è disponibile da oggi su Steam e GOG

Che le indagini del detective più pennuto del mondo abbiano inizio! Da oggi, infatti, Detective Gallo - opera prima del team italiano Footprints e prodotto da Adventure Productions e Mixed Bag - è disponibile in versione PC su Steam e GOG, al prezzo di €14,99, comprensivo di doppiaggio italiano e inglese.

Ma le novità non finiscono qui: attese in estate le versioni console per Playstation 4 e Nintendo Switch, mentre negli angoli più oscuri del Quartiere dei Coltelli si vocifera addirittura che lo scorbutico Gallo possa approdare sui dispositivi mobile... sarà vero?

Nell’oscurità che avvolge una città come tante, cinque piante esotiche sono vittime di un evento shock. La città non rimane sconvolta da questo tragico avvenimento, ma un multimilionario è disposto a pagare una cifra esorbitante pur di venire a capo del mistero. E chi, se non il detective Gallo, può raccogliere la sfida? Un mistero che sembra iniziare come un banale incidente si rivelerà il caso più intricato dell’investigatore più cinico che il suo cactus (!) abbia mai incontrato…

Detective Gallo è un’avventura punta&clicca interamente illustrata e animata a mano, di genere noir umoristico, in cui il protagonista è un pennuto e scontroso investigatore privato alle prese con un caso scottante, personaggi bizzarri ed enigmi che metteranno a dura prova il pensiero laterale del giocatore.

Caratteristiche