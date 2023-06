Detective Pikachu 2 Il Ritorno, il sequel è realtà: ecco trailer e data di uscita

Gli indizi legati a un possibile sequel di Detective Pikachu hanno infine trovato conferma nel corso del Nintendo Direct estivo, con il reveal di Detective Pikachu 2: Il Ritorno.

Svelato con il trailer che potete trovare in apertura, la seconda avventura investigativa a tema Pokémon torna a far indossare i panni del detective alla mascotte della serie Game Freak. In piena continuità con quanto visto sul grande schermo e nel precedente Detective Pikachu, anche questa volta il Pocket Monster di tipo Elettro sarà completamente doppiato, con un tono di voce a dir poco baritonale.



Per farvi una prima idea degli enigmi e dei misteri che attendono in Detective Pikachu 2: Il Ritorno, potete dare uno sguardo al filmato dedicato svelato da Nintendo: lo trovate direttamente in apertura a questa news. A sorpresa, non solo Detective Pikachu 2: Il Ritorno si è mostrato nel primo trailer, ma il team della Grande N ha anche confermato la data di uscita della produzione. Il sequel approderà su Nintendo Switch il prossimo 6 ottobre 2023: siete pronti per una nuova indagine?