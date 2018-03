Detective Pikachu e Far Cry 5 premiati sull'ultimo numero di Famitsu

Il numero 1530 di Famitsu non è ricchissimo di recensioni, ma tra queste troviamo le review di due titoli molto attesi e ora disponibili anche in Occidente, ovvero

Recensioni Famitsu 1530



Golf Story (Switch) – 8/9/7/8 [32/40]

Kawaii Pet to Kurasou! Wan’nyan & Idol Animal (3DS) – 7/7/8/7 [29/40]

Rooms The Unsolvable Puzzle (PS4) – 7/8/7/7 [29/40]

Queen of Digs! (Switch) – 7/8/7/6 [28/40]

The Adventures of Bertram Fiddle Episode 1 A Dreadly Business (Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Detective Pikachu (3DS) – 8/9/8/8 [33/40]

Far Cry 5 (PS4, Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]

Nello specifico, Detective Pikachu è stato premiato con l'ottimo voto di 33/40, ancora meglio è andata a Far Cry 5, che si porta a casa un buon 36/40 (9/9/9/9), punteggio molto vicino al Perfect Score. Non impressionano invece i giudizi di Kawaii Pet to Kurasou! Wan’nyan & Idol Animal, Queen of Digs!, Rooms The Unsolvable Puzzle e The Adventures of Bertram Fiddle Episode 1 A Dreadly Business, valutati con punteggi inferiori a 30/40.