Detective Pikachu: il nuovo trailer ci presenta brevemente la trama e le meccaniche

, singolare titolo investigativo che vede protagonista il Pokemon più famoso al mondo, torna a mostrarsi in un trailer che ci offre una breve panoramica della trama e del gameplay del gioco.

Il gioco ci racconterà la storia di Pikachu e di Tim Goodman, il figlio di un noto detective scomparso nel corso di un'indagine riguardo una serie di strani avvenimenti legati ai Pokemon. I due si metteranno alla ricerca dell'investigatore e durante l'avventura dovranno risolvere una serie di enigmi per scoprire la verità. Detective Pikachu sarà disponibile a partire dal 23 marzo 2018 esclusivamente su Nintendo 3DS, assieme all'amiibo extra large di Pikachu. Recentemente è stato rivelato che il gioco sarà tre volte più grande dell'originale pubblicato in Giappone nel 2016.