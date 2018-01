Detective Pikachu per Nintendo 3DS uscirà a marzo in Europa

ha annunciato che Detective Pikachu uscirà in Europa il prossimo 23 marzo. A differenza di quanto accaduto in Giappone, il gioco sarà disponibile in Occidente anche in formato scatolato, oltre che come download digitale dal Nintendo eShop.

Insieme a Detective Pikachu verrà commercializzato anche un Amiibo di dimensioni maggiori rispetto allle normali statuine, il quale permetterà di sbloccare alcuni consigli e guide utili per risolvere i vari casi.

Rispetto all'edizione giapponese (denominata Detective Pikachu Birth of a New Duo) la versione inglese includerà nuovi capitoli per la storia e location inedite da esplorare. In apertura trovate il trailer di Detective Pikachu per Nintendo 3DS, al momento non sappiamo sia previsto uno special pack contenente l'Amiibo e il gioco, restiamo in attesa di eventuali annunci a riguardo.