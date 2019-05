Detective Pikachu e Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee:Nintendo Italia annuncia una promozione

Si avvicina l'esordio nelle sale cinematografiche di Pokémon Detective Pikachu, e Nintendo Italia ne ha approfittato per annunciare una promozione che lega la pellicola a Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Eevee.

Tramite il proprio sito ufficiale, infatti, Nintendo Italia rende noto che, nel periodo compreso tra 9 e 19 maggio 2019, sarà disponibile una speciale promozione a tema Pokemon. In particolare, i fan delle creature Game Freak che acquisteranno un biglietto per assistere alla proiezione di Detective Pikachu "presso uno delle sale cinematografiche appartenenti al circuito UCI Italia o tramite il sito www.ucicinemas.it, avranno diritto a ricevere uno sconto superiore a 20 euro sull'acquisto del videogioco Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! in versione solus per Nintendo Switch. Lo sconto sarà valido esclusivamente per acquisti del videogioco effettuati nei punti vendita GameStop Zing". Per tutte le informazioni relative alle precise modalità di fruizione della promozione, è possibile fare riferimento alla pagina dedicata del sito di Nintendo Italia.

Recentemente, la pellicola si è mostrata in un nuovo Trailer di Detective Pikachu, all'interno della quale fa la propria comparsa anche Mewtwo. In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra Recensione di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, a firma di Andrea Fontanesi.