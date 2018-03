Detective Pikachu è pronto a risolvere intricati casi su Nintendo 3DS

Preparati a uno strabiliante gioco di azione e avventura con due protagonisti d'eccezione: unmolto particolare e il suo giovane amico Tim. Vai alla scoperta dei misteri di Ryme City assieme a questo improbabile duo e indaga sulla scomparsa del padre di Tim.è ora disponibile in esclusiva Nintendo 3DS.

In più, da oggi è disponibile un Amiibo del Detective Pikachu, più grande del solito, grazie al quale potrai visualizzare tutte le scene Pikachu dei capitoli completati, incluse quelle che potresti non aver visto durante l'avventura. Le scene Pikachu sono brevi filmati in cui il nostro detective preferito dice o fa qualcosa di buffo, e potrebbero contenere anche qualche consiglio utile.

Per festeggiare l'uscita di Detective Pikachu, inoltre, verrà rilasciato presto un set gratuito di adesivi per iMessage su iOS, che comprende otto adesivi del detective Pikachu in pose diverse. Se vuoi saperne di più sulla storia del gioco e farti un'idea di cosa ti aspetta, dai un'occhiata a "Detective Pikachu Capitolo 0 Il caso di Eevee", un racconto illustrato che si svolge prima dell'incontro tra Tim e il Detective Pikachu. Il contenuto è disponibile ora gratuitamente sul Kindle Store di Amazon e sull'iBooks Store di Apple per un periodo di tempo limitato.