Detective Pikachu riceve un nuovo trailer dedicato alla storia

ha pubblicato un nuovo trailer disottotitolato in italiano, permettendoci di dare uno sguardo alle premesse narrative della nuova avventura investigativa in arrivo suil 23 marzo.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, in Detective Pikachu vestiremo i panni di Tim Goodman, figlio di un noto detective giunto a Ryme City per indagare sulla scomparsa del padre. Sarà proprio in questa città che incontreremo Detective Pikachu, una versione parlante del celebre Pokemon che purtroppo avrà perso la memoria. I due collaboreranno per far luce sul caso, avvalendosi del proprio intuito e della possibilità di risolvere enigmi e interrogare altre persone e addirittura altri Pokemon.

Ricordiamo che Detective Pikachu sarà disponibile su Nintendo 3DS a partire dal prossimo 23 marzo.