Detective Pikachu Il Ritorno debutta primo in Giappone, Assassin's Creed Mirage è terzo

Nintendo continua a lasciare il segno nelle classifiche di vendita giapponesi. La grande N si impone nella top 10 software della settimana che va dal 2 all'8 ottobre con il trionfo in prima posizione di Detective Pikachu Il Ritorno.

L'esclusiva Switch ha venduto in questi primi 7 giorni un totale di 85.639 unità in formato retail, precedendo di una posizione Jinsei Game for Nintendo Switch (30.267 copie vendute) e Assassin's Creed Mirage (20.407 copie vendute). In questo modo, Pikmin 4 perde il primato in classifica dopo averlo mantenuto per tre settimane consecutive. Di seguito vi riportiamo la top 10 giapponese dell'ultima settimana.

[NSW] Detective Pikachu Returns – 85,639 / NEW [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch – 30,267 / NEW [PS5] Assassin's Creed Mirage – 20,407 / NEW [NSW] Pikmin 4 – 15,748 / 898,284 [PS5] Sword Art Online: Last Recollection – 11,740 / NEW [PS4] Sword Art Online: Last Recollection – 8,554 / NEW [PS4] Assassin's Creed Mirage – 8,029 / NEW [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,491 / 5,508,702 [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 6,571 / 5,151,441 [NSW] EA Sports FC 24 – 6,004 / 22,489

Sul fronte hardware, Nintendo Switch si riconferma la piattaforma più venduta con 110.241 unità vendute tra i modelli base, Lite e OLED. PlayStation 5 Standard Edition e Digital Edition collezionano invece 33.754 console vendute.

Switch OLED – 100,019

Switch – 5,137

Switch Lite – 5,083

PS5 – 31,995

PS5 Digital Edition – 1,759

PS4 – 1,020

Xbox Series X – 571

Xbox Series S – 424

New 2DS LL – 21

Non molto incoraggianti i numeri di Xbox Series X|S, che con le loro 995 unità vendute non riescono neppure a pareggiare le 1.020 console PlayStation 4 vendute in Giappone durante la settimana.