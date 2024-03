Detective Pikachu: il ritorno - in offerta su Amazon ad un prezzo scontato

Detective Pikachu: il ritorno, è il nuovo capitolo della serie uscito il 6 ottobre 2023 per Nintendo Switch. Annunciato per la prima volta durante un comunicato stampa nel 2019 insieme all'app Pokémon Home, è un sequel diretto di Detective Pikachu uscito nel 2016 per Nintendo 3DS.

Detective Pikachu: il ritorno in offerta su Amazon al prezzo più basso dal lancio

Le prime immagini e video di gioco sono state presentate per la prima volta durante il Nintendo Direct di giugno 2023, il gioco è uscito in esclusiva per Nintendo Switch il 6 ottobre 2023. Su Amazon Italia il gioco è in offerta in edizione fisica al prezzo scontato di 39,90 euro invece di un prezzo di listino di 49,99 euro.

Il gioco è ambientato a Ryme City, un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia. Pikachu, che si autodefinisce "un grande detective", collaborerà con il suo partner Tim Goodman per risolvere e svelare le cause di misteriosi incidenti che si stanno verificando nella città e scoprire le origini del grande detective Pikachu.