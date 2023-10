Detective Pikachu Il Ritorno: Pokémon GO celebra l'imminente lancio dell'esclusiva Switch

Ci siamo quasi: a partire dal 6 ottobre 2023 Detective Pikachu Il Ritorno diventa realtà su Nintendo Switch, portando così avanti la serie iniziata su Nintendo 3DS nel 2016. Ed a celebrare l'esordio della nuova avventura investigativa ci pensa Pokémon GO.

All'interno del celebre gioco in realtà aumentata di Niantic prende infatti il via l'Evento Detective Pikachu Il Ritorno, che si svolge dalle ore 10:00 del 5 ottobre 2023 fino alle 20:00 successivo 9 ottobre. Nell'arco di queste giornate sarà possibile incontrare più frequentemente i mostriciattoli protagonisti del nuovo gioco, come ad esempio un Pikachu o uno Slowpoke con addosso entrambi un cappello da investigatore, così come Growlithe, Exeggutor di Alola, Magikarp, Xatu, Bellossom, Ducklett e Falinks giusto per fare alcuni nomi. In aggiunta, facendo evolvere un Pikachu con cappello da detective sarà possibile ottenere un Raichu con indosso sempre lo stesso indumento.

Ancora, completando le ricerche sul campo di Pokémon GO ci sarà modo di incontrare più facilmente altre creature ancora come Sudowoodo, Snivy e Rowlet. Inoltre, arrivano anche nuove pose per i nostri avatar, anch'esse sempre ispirate al nuovo Detective Pikachu. Dal 5 al 9 ottobre i fan dell'iconico topino elettrico avranno dunque molto con cui intrattenersi grazie al nuovo evento messo a punto per festeggiare il lancio del nuovo giochi per Switch.

A tal proposito, eccovi tre cose da sapere su Detective Pikachu Il Ritorno, così da farvi trovare pronti al debutto del gioco il 6 ottobre!