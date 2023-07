Detective Pikachu: il ritorno - preordinabile su Amazon l'edizione fisica

Detective Pikachu: il ritorno, è il nuovo capitolo della serie in uscita per Nintendo Switch. Annunciato per la prima volta durante un comunicato stampa nel 2019 insieme all'app Pokémon Home, è un sequel diretto di Detective Pikachu uscito nel 2016 per Nintendo 3DS.

Le prime immagini e video di gioco sono state presentate per la prima volta durante il Nintendo Direct di giugno 2023, il gioco è in uscita in esclusiva per Nintendo Switch il 6 ottobre 2023. Su Amazon Italia il gioco è preordinabile in edizione fisica al prezzo di 49,99 euro.

Clicca qui per preordinare Detective Pikachu: il ritorno su Amazon

Il gioco è ambientato a Ryme City, un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia. Pikachu, che si autodefinisce "un grande detective", collaborerà con il suo partner Tim Goodman per risolvere e svelare le cause di misteriosi incidenti che si stanno verificando nella città e scoprire le origini del grande detective Pikachu.

Altri due giochi presentati al Nintendo Direct di giugno sono preordinabili su Amazon, ci riferiamo a Super Mario RPG preordinabile a questo link a 59,99 euro ed in uscita il 17 novembre e l'attesissimo Super Mario Bros. Wonder, la nuova avventura in 2D di Super Mario, a questo link al prezzo di 59,99 euro ed in uscita il 20 ottobre.