Detonation Racing: l'erede spirituale di Split Second sfreccia su Apple Arcade

Forti dell'esperienza maturata su progetti come Forza Street, gli sviluppatori britannici di Electric Square provano a riportare in auge il gameplay arcade di Split Second Velocity con il progetto di Detonation Racing per Apple Arcade.

Prendendo spunto dall'ottimo ma sfortunato lavoro portato avanti con Split Second dagli ormai chiusi studi Black Rock, i ragazzi di Electric Square promettono di premere sull'acceleratore della distruttibilità ambientale per dare modo agli appassionati di gareggiare in una serie di eventi multiplayer all'interno di tracciati in perenne mutamento.

Le scene immortalate nel filmato di annuncio e nelle relative immagini sono la perfetta rappresentazione degli sforzi profusi dagli autori inglesi per rifarsi all'arcade racing di Black Rock sia sotto il profilo dell'esperienza di guida che del comparto artistica, il tutto nella cornice di un motore grafico al passo coi tempi e capace, nei limiti del possibile, di rievocare a schermo le emozioni "esplosive" offerte da Split Second e da titoli analoghi anche grazie al pieno supporto ai controller, che s'aggiunge agli immancabili comandi touch.

Il lancio di Detonation Racing è atteso più avanti nel 2021 su Apple Arcade, il servizio videoludico in abbonamento accessibile per sistemi iOS, Mac e tvOS che riceverà presto la Parte 2 di Fantasian, la piccola grande gemma JRPG del papà di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi. Date perciò un'occhiata alle immagini e al video di Detonation Racing e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo che andrà presto a rimpolpare la ludoteca di Apple Arcade.