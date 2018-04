Detroit Become Human: i tre compositori parlano della realizzazione della colonna sonora

Detroit: Become Human narrerà le vicende di tre differenti personaggi, gli androidi Kara, Connor e Markus. Pur condividendo la stessa natura, i tre sono molto diversi tra loro e svolgono differenti funzioni all'interno della società umana.

Per questo motivo, è stata posta una notevole cura nella realizzazione della colonna sonora, che è stata affidata a ben tre compositori, per far risaltare ancora di più le differenze tra i protagonisti. Per sottolineare il carattere freddo e “meccanico” di Connor, Nima Fakhrara ha scelto delle musiche prevalentemente elettroniche. Per Kara, il violoncellista Philip Sheppard ha optato per una musica toccante e coinvolgente a livello emotivo, a sostegno della sua missione per la ricerca di amore, di empatia e di se stessa. Per Markus, invece, John Paesano ha imbastito un tessuto sonoro epico, che rappresentasse l’importanza del suo viaggio.

Il risultato è una colonna sonora molto particolare, registrata tra Los Angeles e Londra. Se volete saperne di più, vi consigliamo di guardare il video in apertura di notizia, nel quale potete anche avere un assaggio delle tracce che sarà possibile ascoltare in tutto il loro splendore nel gioco finale. Il filmato è anche sottotitolato in italiano, assicuratevi però di attivare l'opzione tra le impostazione del player di YouTube.

Detroit Become Human uscirà il 25 maggio in esclusiva su PlayStation 4. Supporterà pienamente anche PlayStation 4 PRO, dove girerà in HDR a 4K (via checkerboard rendering).