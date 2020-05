Detroid Become Human e Heavy Rain arrivano su Steam con le demo giocabili

A stretto giro con la comparsa di Beyond Two Souls anche gli altri due kolossal di Quantic Dream fanno la loro comparsa su Steam. Detroid Become Human e Heavy Rain hanno infatti la loro pagina dedicata sul famoso portale.

Dopo circa un anno dall'esordio su PC in esclusiva temporale per Epic Games Store le tre avventure cinematografiche di Quantic Dream arrivano su Steam. Il primo titolo a comparire è stato Beyond Two Souls e a stretto giro Heavy Rain e Detroid Become Human. Al momento la data di uscita per i tre giochi non è ancora stata ufficializzata per ognuno è presente una demo giocabile sin da ora.

Dopo aver lasciato l'ala protettrice di Sony che ha permesso la pubblicazione di tutte le produzioni targate Quantic Dream, inizialmente in esclusiva su PS3 e PS4, lo studio guidato da David Cage continua il suo percorso da publisher indipendente con l'obbiettivo di raggiungere quanto più pubblico possibile.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che le recensioni di Heavy Rain e di Detroid: Become Human sono già disponibili su Everyeye.