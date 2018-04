Detroit Become Human venderà circa 3-4 milioni di copie, secondo Michael Pachter

God of War è finalmente giunto sul mercato e milioni di videogiocatori stanno ancora scorrazzando tra i suoi paesaggi innevati. Qualcuno, come Michael Pachter, già pensa però alla prossima esclusiva in arrivo su PlayStation 4, ovvero Detroit: Become Human.

In un'intervista concessa a GamingBolt, il noto analista di Wedbush Securities ha affermato che si aspetta risultati di vendita di tutto rispetto per il nuovo lavoro di David Cage, seppur inferiori a quelli delle altre esclusive Sony. "Sapete, sono un grande fan di Quantic Dream. I loro titoli, tuttavia, piacciono solo ad un certo tipo di giocatori a causa del loro gameplay di nicchia".

Ha poi continuato: "Mi aspetto ottimi risultati, ma non credo che venderà 15 milioni di copie, oppure meglio di God of War. Punto a 3-4 milioni di copie, un risultato ottimo per un'esclusiva per PlayStation 4".

Secondo lo stesso Pachter, God of War ha maggiori potenzialità da questo punto di vista, ed ha tutte le carte in regola per superare ampiamente le 10 milioni di copie vendute. Cosa ve ne pare delle sue previsioni? Per scoprire se c'ha visto giusto, dovremo attendere ancora qualche settimana. Detroit Become Human è atteso in esclusiva su PlayStation 4 per il 25 maggio 2018. Nel frattempo, vi consigliamo di provare la demo resa disponibile nel PlayStation Store pochi giorni fa, grazie alla quale potete farvi un'idea dell'importanza rivestita dalle scelte all'interno dell'economia di gioco.