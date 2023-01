Detroit Become Human a 8 milioni di copie! Quantic Dream festeggia e guarda al futuro

Mentre prosegue il lavoro di Quantic Dream sull'ambizioso Star Wars Eclipse, il team francese celebra l'avvenuto superamento delle otto milioni di copie vendute da Detroit Become Human pubblicando un messaggio con lo sguardo rivolto al futuro.

Grazie anche al traguardo delle 2,5 milioni di copie vendute da Detroit appena tagliato su PC, la software house parigina ci informa infatti di aver superato le otto milioni di copie dell'avventura sci-fi su tutte le piattaforme (escluse le copie ottenute con i servizi in abbonamento).

Il successo di Detroit Become Human coinvolge anche Heavy Rain e Beyond Due Anime: tutte le esperienze interattive di Quantic Dream, infatti, hanno ottenuto un significativo aumento delle vendite rispetto al 2021, un successo che gli stessi sviluppatori transalpini considerano come "un fenomeno insolito che si aggiunge ai già eccellenti risultati ottenuti nei tre anni precedenti".

Guillaume de Fondaumière, Co-CEO di Quantic Dream, rimarca il concetto spiegando come "il continuo successo di Detroit Become Human, ma anche di Heavy Rain e Beyond Due Anime, è dovuto alla qualità di questi titoli, al loro fascino duraturo per i giocatori di PC e al lavoro approfondito e costante del nostro team editoriale. Siamo lieti di far conoscere le nostre opere a un pubblico sempre più vasto e giovane, in tutti i continenti. Alla fine del 2022, abbiamo anche registrato un livello record di 'wishlisting' su questi tre titoli, il che ci fa sperare in un 2023 altrettanto eccezionale".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate questo speciale dedicato ai giochi Quantic Dream provati in 4K su PC, da Heavy Rain a Detroit.