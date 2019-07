Detroit Become Human e A Way Out:per gli autori,Twitch e Youtube hanno favorito le vendite

Detroit: Become Human, parte dei giochi Playstation Plus di luglio, e A Way Out sono stati protagonisti di moltissimi gameplay streaming sia su Youtube sia su Twitch: secondo gli autori, questo non ha danneggiato le vendite, ma, al contrario, le ha favorite.

Intervenuti sull'argomento nel corso di un panel organizzato in occasione di Gamelab Barcelona, i direttori creativi dei due titoli, rispettivamente David Cage e Josef Fares, hanno sottolineato alcuni elementi interessanti. In merito a Detroit: Become Human, ad esempio, Cage ha sottolineato come un unico gameplay streaming non possa mostrare tutte le sfaccettature ed opzioni narrative offerte dal gioco. Questo elemento avrebbe dunque invogliato gli spettatori a diventare giocatori attivi, per sperimentare in prima persona strade diverse da quelle intraprese dallo streamer seguito. In questo modo, afferma Cage, gli Youtuber "sono diventati nostri alleati, e ci hanno aiutato a promuovere il gioco".



Josef Fares, parlando di A Way Out, ha proposto una riflessione simile: "Mi ricordo quando è uscito, A Way Out [...] era il primo gioco su Twitch". Questo aveva portato il team a temere il peggio, "Ma - prosegue - in seguito ha venduto molto bene, perchè le persone lo vedevano e volevano giocarlo. Nel caso di A Way Out, era perchè volevano giocarlo con qualcuno che non lo aveva visto su Twitch". Per maggiori informazioni sulla modalità cooperativa offerta dal gioco, potete fare riferimento alla nostra recensione di A Way Out, a cura di Alessandro Bruni.



Due spunti sicuramente interessanti: voi cosa ne pensate? Vedere giocare un titolo su Youtube o Twitch vi invoglia a provarlo in prima persona oppure no?