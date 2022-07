Detroit Become Human: annunciato il manga spin-off del gioco Quantic Dream

L'affascinante universo narrativo di Detroit Become Human sarà trasposto in Detroit: Become Human Tokyo Stories, un manga che fungerà da spin-off del titolo ideato e diretto da David Cage e realizzato nelle fucine di Quantic Dream.

Detroit: Become Human Tokyo Stories è scritto (sotto la supervisione di Quantic Dream) da Saruwatari Kazami e disegnato da Moto Sumida, secondo le prime informazioni sul progetto diffuse da Dengeki Online. In contrasto con le "forze anti-android negli Stati Uniti" che vediamo nel gioco, gli androidi giapponesi sono visti come una svolta positiva per il futuro del paese, e viene in particolare idolatrato l'androide Reina, personaggio principale del manga.

Tuttavia, proprio come nell'avventura che conosciamo, inizieranno a verificarsi i primi disordini mentre i cittadini diventano sempre più spaventati e intimoriti dagli androidi che li sostituiscono nella forza lavoro. Questo, alla fine, porterà a una rivoluzione degli androidi in Giappone.

"Detroit: Become Human è uno dei miei giochi preferiti", ha dichiarato Sumida in un Tweet. "Sono felice di essere coinvolto in questo progetto. Questo fumetto sarà un racconto su come sono gli androidi in Giappone mentre la storia va avanti a Detroit. Spero che vi piaccia". Il titolo ha ricevuto un'ottima accoglienza in territorio nipponico, dunque è comprensibile la volontà di Quantic Dream di sfruttare ed espandere il nome di Detroit in Giappone. Nell'attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Detroit Become Human per scoprire tutto sull'acclamata avventura di David Cage.