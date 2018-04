Detroit: Become Human avrà due livelli di difficoltà

Così come accadeva ad esempio in Heavy Rain, anche in Detroit: Become Human, nuova avventura interattiva sviluppata da Quantic Dream e diretta da David Cage, sarà possibile perdere alcuni personaggi a causa delle nostre azioni e delle nostre decisioni.

Con l'intento di offrire un'esperienza più "casual" ai giocatori meno avvezzi a questo tipo di meccaniche, la software house francese ha deciso di proporre agli utenti due livelli di difficoltà:

Casual - Una difficoltà che ha come focus la narrativa, con controlli semplici che perdonano più facilmente le eventuali imprecisioni dei giocatori. In difficoltà Casual, ci sono meno possibilità di perdere un personaggio in seguito alle nostre azioni.

Experienced - Gameplay più immersivo e sistema di controllo più profondo e stratificato, che i giocatori dei vecchi titoli Quantic Dream non dovrebbero faticare ad apprendere rapidamente. Presenta una sfida onesta, con possibilità più concrete di perdere i personaggi.

Detroit: Become Human sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 25 maggio 2018. Proprio nelle scorse ore, Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream hanno confermato che il gioco è passato alla sua fase Gold, il che significa che il suo sviluppo è ormai ufficialmente terminato. A partire da domani, 24 aprile, i possessori di PS4 saranno in grado di provare anticipatamente il gioco con una demo che sarà resa disponibile su PlayStation Store.