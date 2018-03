Detroit Become Human: Clancy Brown, Lance Henriksen e Minka Kelly si aggiungono al cast

ha annunciato l'ingresso di tre nuovi attori nel cast di, ovvero Lance Henriksen, Minka Kelly e Clancy Brown, che si aggiungono ai già noti Valorie Curry, Bryan Dechart e Jesse Williams.

Lance Henriksen è noto per aver interpretato il ruolo di Bishop in Alien Scontro Finale ed ha partecipato alla serie Millenium, Minka Kelly ha recitato in numerose serie TV mentre Clancy Brown ha recitato in pellicole come Highlander ed ha doppiato Mr. Krabs nei cartoon e nei film di Spongebob.

Ricordiamo che Detroit Become Human uscirà il prossimo 25 maggio in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, come annunciato da Quantic Dream la scorsa settimana.