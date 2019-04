Detroit Become Human: Connor e Traci svelano i segreti della scena dell'Eden Club

Il canale di PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte dedicato a Detroit: Become Human, ultimo lavoro dei talentuosi ragazzi di Quantic Dream guidati da David Cage.

Nel filmato in questione, Bryan Dechart, l'interprete di Connor, e Amelia Rose Blaire, che ha invece prestato voce e movenze a Traci, ci svelano tutti i segreti che si nascondono dietro all'iconica scena dell'Eden Club, che vede coinvolti entrambi i loro personaggi. I due, intervistati dalla community manager di PlayStation Federica Galati, hanno parlato delle riprese in motion capture, delle scelte che è possibile compiere durante la scena e anche della loro vita personale. I due, infatti, si sono conosciuti ancor prima di entrare nel cast di Detroit e sono convolati a nozze la scorsa estate! Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Detroit Become Human è attualmente disponibile esclusivamente su PlayStation 4, ma ben presto verrà pubblicato anche su PC in esclusiva per Epic Game Store. Lo stesso destino spetterà anche ad Heavy Rain e Beyond Two Souls, anch'essi lanciati in origine esclusivamente per le piattaforme di casa Sony. A proposito di Bryan Dechart, sapete che ha vinto il premio per la miglior interpretazione del 2019 agli Italian Video Game Awards?