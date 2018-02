Detroit Become Human conta 513 personaggi, 2000 pagine di copione e 35000 inquadrature

Come rivelato da Wired.com con un articolo dedicato a David Cage e allo studio di, l'attesissimo Detroit: Become Human può contare su numeri davvero impressionanti, con oltre 513 personaggi e 2000 pagine di copione utilizzate per la sceneggiatura.

David Cage e Quantic Dream hanno rivelato i seguenti dati relativi al gioco:

513 personaggi

2.000 pagine di sceneggiatura

35.000 inquadrature

74.000 animazioni uniche

5.1 milioni di righe di codice

I numeri non sono sinonimo di qualità, ma è incoraggiante constatare come un'avventura story driven del calibro di Detroit Become Human possa contare su ben 513 personaggi, 2.000 pagine di sceneggiatura, 35.000 inquadrature e addirittura 74.000 animazioni uniche. Il titolo si preannuncia sicuramente come una delle esclusive più attese su PlayStation 4, con appuntamento fissato nel corso di questa primavera.

Voi cosa vi aspettate da Detroit Become Human?