Detroit Become Human, Dark Souls Remastered, State of Decay 2: le novità più attese di maggio 2018 in un video

Maggio è un mese decisamente ricco di novità: nei prossimi trenta giorni gli scaffali (fisici e digitali) ospiteranno titoli attesissimi come Dark Souls Remastered, State of Decay 2, Donkey Kong Country Tropical Freeze e Detroit Become Human, solamente per citarne alcuni.

Nel nostro video, la lista completa delle uscite di maggio per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Novità PlayStation 4 e Xbox One

Sono tante le nuove uscite PS4 e Xbox One di maggio 2018, tra cui Detroit Become Human per PS4, State of Decay 2 per Xbox One e Dark Souls Remastered (multipiattaforma), a cui si aggiungono produzioni come Conan Exiles, Dragon's Crown Pro e Tennis World Tour.

Nuovi giochi Switch e 3DS

Sul fronte Nintendo segnaliamo gli arrivi di Donkey Kong Country Tropical Freeze, One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition, Battle Chasers Nightwar, Shin Megami Tensei Strange Journey Redux (Nintendo 3DS) e Hyrule Warriors Definitive Edition.

Novità PC maggio 2018

Total War Saga Thrones of Britannia, Pillars of Eternity 2 Deadfire, The Elder Scrolls Online Summerset e Agony sono le principali novità PC per il mese di maggio.



Un mese davvero interessante per quanto riguarda le nuove uscite PC e console, segnaliamo inoltre il nostro articolo dedicato alle Collector's e Limited Edition di maggio 2018.