Detroit Become Human: la data di uscita del nuovo gioco di David Cage

hanno finalmente annunciato la data d'uscita dell'atteso. Il nuovo lavoro di David Cage uscirà in esclusiva su PlayStation 4 a fine maggio.

Nello specifico, la data scelta dal publisher è il prossimo 25 maggio. Ambientato in un futuro distopico non molto lontano, Detroit: Become Human segue le vicende di tre androidi. tre macchine progettate per ubbidire, che iniziano a provare vere e proprie emozioni. Subiranno persecuzioni e violenze dalla società, e saranno costretti a prendere delle decisioni che cambieranno le sorti della loro storia.

Questa la descrizione dei tre: "Connor è un prototipo progettato per aiutare gli investigatori umani in casi che coinvolgono androidi; Kara diventa una fuggiasca dopo aver stretto amicizia con una bambina e averne condiviso il sogno di libertà; Markus diventerà il leader di una rivoluzione di androidi".

Detroit: Become Human viene descritto come il progetto dello studio francese più ambizioso di sempre. Appuntamento quindi al 25 maggio 2018, giorno in cui arriverà sugli scaffali di tutto il mondo in esclusiva per PlayStation 4.