Detroit Become Human: David Cage ci parla della creazione dell'ambientazione

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato su Youtube un nuovo filmato di approfondimento dedicato all'attesissimo Detroit Become Human in cui il director David Cage ci parla della creazione della città che fa da sfondo alle vicende narrate.

Lo sviluppatore afferma che Detroit è perfetta per la storia narrata nel gioco, essendo una città piena di storia che ha attraversato periodi decisamente difficili. Il team non ha mai pensato di creare un mondo estremamente sci-fi con auto volanti e quant'altro, ma ha provato a immaginare un'ambientazione credibile e plausibile, che possa raffigurare effettivamente il nostro prossimo futuro.

Se l'argomento trattano nel breve filmato pubblicato da Sony ha suscitato il vostro interesse, vi segnaliamo che sulle nostre pagine abbiamo pubblicato proprio oggi una lunga intervista a David Cage a opera del nostro Alessandro Bruni.

Ricordiamo ai lettori che Detroit: Become Human sarà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 il 25 maggio 2018. Il nuovo gioco di Quantic Dream è disponibile per il preorder su Amazon.it al costo di 64.99 euro invece che 74.99 euro, con un sconto di 10 euro sul prezzo di listino. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recente anteprima.

Avete già visto gli ultimi trailer dedicati a Connor, Markus e Kara?