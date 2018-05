Detroit Become Human: Digital Foundry mette a confronto le versioni PS4 e PS4 Pro

Detroit Become Human è disponibile da diversi giorni e Digital Foundry, puntuale come sempre, ha realizzato un'analisi tecnica approfondita del nuovo titolo di Quantic Dream.

In questa sede, nello specifico, parleremo del video confronto tra le versioni PlayStation 4 Pro e PlayStation 4. Sulla console premium di casa Sony Detroit: Become Human si spinge fino alla risoluzione 4K in Checkerboard Rendering. Alcuni effetti vengono però renderizzati ad una risoluzione inferiore per alleggerire il carico e migliorare le performance. Su PlayStation 4 standard, invece, gira a 1080p per tutto il tempo. Entrambe le versioni implementano un anti-aliasing di tipo temporale, che fa un ottimo lavoro nel ripulire l'immagine dalle scalettature.

Su PlayStation 4 Pro, per forza di cose, Detroit Become Human appare molto più nitido grazie alla risoluzione più alta. Può inoltre beneficiare di un sistema di illuminazione volumetrico (di cui il gioco fa largo uso) di maggior qualità. Per il resto, le due edizioni appaiono incredibilmente simili in movimento e le differenze per quanto riguarda l'effettistica non sono sempre lampanti.

Il più grande vantaggio di PlayStation 4 Pro, tuttavia, è rappresentato dal framerate. In entrambe le versioni sono state registrate fluttuazioni con cali al di sotto dei 30fps, ma su PlayStation 4 standard sono più frequenti, specialmente nelle zone all'aperto. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di guardare la video analisi allegata in cima a questa notizia.

Detroit Become Human è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 dal 25 maggio. Avete scoperto il simpatico omaggio a Metal Gear Solid?