Detroit Become Human: discutiamo del finale in diretta oggi pomeriggio su Twitch

Detroit Become Human è entrato a far parte a sorpresa della lineup PlayStation Plus di luglio 2019 (in sostituzione di Pro Evolution Soccer 2019), quale miglior occasione dunque per tornare a parlare del gioco di Quantic Dream?

Uscito nel maggio 2018 su PS4 e in arrivo prossimamente anche su PC (in esclusiva Epic Games Store), Detroit è l'ultimo progetto dello studio francese realizzato in esclusiva PlayStation, dopo Heavy Rain (2010) e Beyond Due Anime (2013).

Un'opera dal notevole valore narrativo, e non solo, nonostante per molti si tratti forse del prodotto più debole del trio partorito da David Cage. Discutiamone insieme su Twitch oggi pomeriggio dalle 17:00, analizzeremo gli aspetti della produzione e parleremo apertamente del finale del gioco.

Appuntamento sul canale Twitch di Everyeye all'orario indicato e in replica su Everyeye On Demand, il canale dedicato alle repliche degli eventi live targati Everyeye. Vi aspettiamo!