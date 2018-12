Detroit Become Human diventa il titolo Quantic Dream più velocemente venduto di sempre

Sony Interactive Entertainment ha ufficialmente annunciato che Detroit: Become Human ha raggiunto e superato le due milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il titolo, pubblicato in esclusiva PlayStation 4 lo scorso mese di maggio, diventa quindi il gioco Quantic Dream più velocemente venduto nella storia della software house francese.

Sebbene non possa permettersi di competere con i successi fuori scala di altre esclusive PlayStation 4 del calibro di God of War di Sony Santa Monica o Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, Detroit: Become Human ha raggiunto numeri di vendita più che soddisfacenti considerando la natura fortemente narrativa della produzione, contribuendo di fatto a registrare un nuovo record per David Cage e Quantic Dream.

Al netto di qualche inciampo nella sceneggiatura e di alcune problematiche di gameplay ereditate dai vecchi titoli della compagnia francese, Detroit: Become Human è stato ben accolto dalla critica specializzata e dai fan. Dopo le incertezze mostrate con Beyond: Due Anime, David Cage ha regalato ai suoi fan un'altra opera di grande levatura, per quanto Heavy Rain sembra rimanere ad oggi il suo titolo maggiormente apprezzato.

Ricordiamo che Detroit: Become Human è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 4. Per conoscere tutti i dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.