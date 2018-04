Detroit Become Human durerà circa 30 ore, ma molto dipenderà dalle vostre scelte in-game

Dopo l'uscita di God of War, esclusiva PS4 di grande peso e molto apprezzata dai fan, ora è il turno di un'altra produzione riservata alla console Sony, ovvero Detroit Become Human. Il nuovo titolo di Quantic Dream vi terrà impegnati per circa una trentina di ore con la sua campagna principale: lo afferma il COO del team Guillaume de Fondaumière.

Il calcolo del monte ore necessario ad arrivare ai titoli di coda è stato fatto prendendo come esempio un giocatore medio; in realtà la produzione di Quantic Dream permette ad ogni utente di vivere diverse storie all'interno dello stesso titolo, che possono essere radicalmente diverse tra loro. Ogni situazione in cui verrete chiamati a prendere una decisione vi darà più possibilità di scelta, ed i bivi proposti saranno tanto numerosi quanto variegati.

Visto che le vostre azioni in Detroit Become Human influenzeranno pesantemente il mondo di gioco ed i suoi personaggi, potrebbe addirittura capitare che uno dei protagonisti coinvolti nelle vicende principali muoia, costringendovi quindi a saltare a piè pari tutte quelle sezioni in cui era prevista la sua presenza.

Il titolo includerà inoltre due diverse difficoltà, Casual ed Experienced, che si comporteranno in modo molto simile a quanto già visto in Heavy Rain, limitando al minimo le perdite al livello di difficoltà minimo.

Se volete provare con mano Detroit Become Human prima di acquistarlo, vi ricordiamo che una demo del titolo è già disponibile sul PlayStation Store.