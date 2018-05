Detroit Become Human e Fortnite in diretta su Twitch mercoledì 30 maggio

Due gli appuntamenti Everyeye Live previsti per la giornata odierna, mercoledì 30 maggio, dedicati a Detroit Become Human e Fortnite, in onda come da tradizione su Twitch. Di seguito tutti i dettagli.

A partire dalle 17:00 Alessandro Bruni sarà in diretta per una nuova sessione di gameplay di Detroit Become Human mentre alle 21:00 RNade_ ci mostrerà le novità della patch 4.3 di Fortnite!

Vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio della live, così non rischierete di perdervela. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e gli altri affezionati utenti della comunità di Everyeye.it.